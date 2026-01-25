Le sfide ambientali del Comune | Più alberi e boschi urbani in città

Il Comune si impegna a migliorare la qualità ambientale attraverso iniziative come nuove piantumazioni, microforeste urbane e il monitoraggio costante dell’aria. Questi interventi mirano a promuovere spazi verdi più ampi e a ridurre i rifiuti alla fonte, contribuendo a un ambiente urbano più sostenibile e vivibile per i cittadini.

Piantumazioni, microforestazione urbana, centraline per monitorare la qualità dell’aria, riduzione dei rifiuti alla fonte. Saranno alcune delle novità nel corso del 2026 delle politiche ambientali del Comune di Cesena. Assessore all’Ambiente Andrea Bertani, i cittadini chiedono più alberi: cosa risponde? "Che non ci limitiamo alla sola sostituzione delle piante cadute o abbattute per ragioni di sicurezza. Con la manutenzione straordinaria quest’anno sono previste circa 200 piantumazioni. Stiamo pianificando la vocazione differente di aree destinate a diventare boschi urbani o periurbani, zone dove densificare la vegetazione esistente, aree di fruizione per il relax e spazi dove invece l’obiettivo primario è l’incremento della biodiversità e la tutela degli ecosistemi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

