Da 13 mesi senza soldi per la reperibilità vigili urbani destinati a sparire?

Da oltre un anno, gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle non ricevono compensi per reperibilità, turni, festivi e indennità esterne, aggravando le difficoltà del servizio. Questa situazione solleva dubbi sulla sostenibilità e sul futuro delle risorse dedicate alla vigilanza urbana nella città.

Da 13 mesi non percepiscono reperibilità, turnazione, festivi e indennità esterna. Gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle erano già avviliti per le condizioni in cui si trovano a lavorare. Adesso, veramente già da un po' visto che si è arrivati a 13 mesi di ritardi, al danno si è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

