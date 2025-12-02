Chi è l' ex ministro degli Esteri sospettata di frode in appalti pubblici

Federica Mogherini è stata posta in stato di fermo a Bruxelles, insieme ad altre due persone, nell'ambito di un' indagine su presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici. La Procura europea (Eppo) sta conducendo infatti delle perquisizioni presso il Collegio d'Europa di Bruges (Belgio) e il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) dell'Ue nella capitale belga. L'indagine si concentra sulla questione se il Collegio d'Europa eo i suoi rappresentanti siano stati informati in anticipo sui criteri di selezione della procedura di gara e avessero sufficienti motivi per ritenere che si sarebbero aggiudicati l'attuazione del progetto, prima della pubblicazione ufficiale del bando di gara da parte del Seae. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

