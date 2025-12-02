Chi è l' ex ministro degli Esteri sospettata di frode in appalti pubblici
Federica Mogherini è stata posta in stato di fermo a Bruxelles, insieme ad altre due persone, nell'ambito di un' indagine su presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici. La Procura europea (Eppo) sta conducendo infatti delle perquisizioni presso il Collegio d'Europa di Bruges (Belgio) e il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) dell'Ue nella capitale belga. L'indagine si concentra sulla questione se il Collegio d'Europa eo i suoi rappresentanti siano stati informati in anticipo sui criteri di selezione della procedura di gara e avessero sufficienti motivi per ritenere che si sarebbero aggiudicati l'attuazione del progetto, prima della pubblicazione ufficiale del bando di gara da parte del Seae. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato al Consiglio Affari Esteri (CAE), in formato Difesa, dell'UE. A margine Crosetto ha avuto, inoltre, un incontro importante e strategico con Kaja Kallas, alto rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica di - facebook.com Vai su Facebook
Lo ha dichiarato Milei durante l'incontro con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, presso il Palazzo Presidenziale di Buenos Aires. L'ambasciata sarà inaugurata entro la primavera del 2026 bit.ly/3LTNx1E Per altre notizie bit.ly/4mRREce #Israele Vai su X
Ue, sospetta frode sulla formazione dei diplomatici: arrestati l’ex ministra Mogherini e l’ex ambasciatore Sannino - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, nonché ex Ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale del governo Renzi, Federica Moghe ... Scrive tpi.it
Federica Mogherini, chi è l'ex ministro degli Esteri sospettata di frode in appalti pubblici - Titolare della Farnesina in Italia e poi Lady Pesc in Europa: ma l'ex parlamentare del Partito Democratico è stata anche molto altro durante la sua carriera politica e istituzionale ... Secondo msn.com
L'ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna: «A Parigi non siamo abituati a governi di coalizione, dobbiamo imparare la lezione italiana» - La Pace fragile a Gaza, l’euforia eccessiva di Trump, l’Europa che conta più di quanto si dica, ma anche la crisi della democrazia in balia degli algoritmi, la Francia sull’orlo di una crisi di nervi ... Riporta corriere.it