Anziani ombre e fatturati milionari Il business delle Rsa a Firenze

Il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali a Firenze rappresenta un mercato in crescita, con tariffe che possono raggiungere i 2.250 euro mensili per assistenza a persone anziane. Questo settore, spesso caratterizzato da sfide economiche e sociali, coinvolge molte famiglie e professionisti, e si inserisce in un contesto di domanda crescente di servizi assistenziali qualificati. Analizziamo le dinamiche e le opportunità di un comparto fondamentale per la cura degli anziani.

