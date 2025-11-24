Giovedì della lettura all' Archivio di Stato di Avellino la presentazione di Vis et volo

Giovedì 27 novembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.In tale occasione si presenterà il volume Vis et volo. I capitoli matrimoniali nella terra di Baiano (1604-1612), di Michele. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

