Anita e Nora due donne in fuga | nuovo appuntamento con I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 15 gennaio alle 16:30, presso l’Archivio di Stato di Avellino, si terrà un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”. L’appuntamento sarà dedicato a “Anita e Nora due donne in fuga”, un’occasione per approfondire temi legati alla narrativa e alla storia delle protagoniste. L’evento è aperto a tutti coloro interessati a scoprire nuove prospettive attraverso la lettura.

