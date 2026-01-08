Anita e Nora due donne in fuga | nuovo appuntamento con I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino
Giovedì 15 gennaio alle 16:30, presso l’Archivio di Stato di Avellino, si terrà un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”. L’appuntamento sarà dedicato a “Anita e Nora due donne in fuga”, un’occasione per approfondire temi legati alla narrativa e alla storia delle protagoniste. L’evento è aperto a tutti coloro interessati a scoprire nuove prospettive attraverso la lettura.
Giovedì 15 gennaio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.Presentazione del romanzo Anita e Nora due donne in fuga. Da Wagna a TriesteIn tale occasione si presenterà il romanzo Anita e Nora due. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: "Giovedì della lettura", all'Archivio di Stato di Avellino la presentazione di "Vis et volo"
Leggi anche: Avellino, nuovo appuntamento con "I giovedì della lettura": la presentazione del libro "Partigiani e rivoltosi irpini"
#DanielaFazzolari che per anni ha interpretato Anita Ferri in #Centovetrine in un'intervista a #Fanpage spiega come è entrata nel cast della soap e i cambiamenti che ha dovuto fare per interpretare Anita: "Ero stata segnalata da qualcuno che mi aveva notato - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.