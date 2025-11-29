Lega Francilia riunisce consiglieri comunali e di quartiere in un vertice | Affrontiamo le sfide della città per programmarne lo sviluppo

“Affrontare le sfide della città di Messina e programmare lo sviluppo del capoluogo peloritano, avviando un confronto costruttivo con le categorie e la società civile, proiettato nel prossimo futuro”. Questo, in sintesi, l’esito del vertice convocato ieri dal commissario cittadino della Lega. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

