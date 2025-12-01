Teleriscaldamento nella zona industriale di Coriano scatta la fase 2 dei lavori | le strade coinvolte

Forlitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia martedì la seconda fase dei lavori di allestimento del cantiere per l’estensione della rete del teleriscaldamento nell’area industriale di Coriano, nella zona nord di Forlì, che consiste nella posa di una nuova tubazione della lunghezza di circa 600 metri. Si tratta del secondo dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Teleriscaldamento: nuovo cantiere. Coriano, modifiche alla viabilità - Partiranno domani, infatti, i lavori per l’estensione della rete del teleriscaldamento nell’area industriale di Coriano, che consiste nella posa di una nuova ... ilrestodelcarlino.it scrive

Teleriscaldamento, Iren sale al 100% di Nove per 5,4 mln - Iren spinge sul teleriscaldamento comprando il 51% di Nove Spa, la società che gestisce la rete di teleriscaldamento a Grugliasco (Torino) e di cui la multiutility detenva già il 49%. Segnala milanofinanza.it

teleriscaldamento zona industriale corianoNuovi negozi a Coriano. Il Pd contro l’edificazione: "Zona già congestionata" - Anche Confesercenti va all’attacco sull’area tra via Bertini e via Balzella: "Destra o sinistra, l’Amministrazione è sempre dalla parte delle proprietà immobiliari". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teleriscaldamento Zona Industriale Coriano