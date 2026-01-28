Niscemi città ferma e 5mila studenti senza scuola Si lavora per garantire il diritto allo studio

A Niscemi tutti gli istituti scolastici sono chiusi. Circa 5mila studenti non possono andare a scuola da settimane. Alcuni edifici sono in zona rossa o vicino alle aree colpite dalla frana, che ha danneggiato le tubature del gas. Le autorità lavorano per mettere in sicurezza gli edifici e garantire il ritorno in classe il prima possibile. Nel frattempo, gli studenti restano a casa, e le famiglie chiedono risposte rapide.

A Niscemi, tutti gli istituti scolastici sono attualmente chiusi. Alcuni si trovano in zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, altri non sono stati riaperti dopo la recente frana che ha danneggiato le tubature del gas metano. Il problema principale è legato all’impossibilità di riscaldare le aule, una condizione che ha reso impraticabile la didattica in presenza con le temperature rigide di questi giorni. Il Comune ha sospeso le lezioni fino al completo ripristino degli impianti. Cinque scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. Rimangono fuori dalla zona a rischio solo due plessi elementari, dove però circa 200 alunni potrebbero non rientrare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Niscemi Scuola

Ultime notizie su Niscemi Scuola

