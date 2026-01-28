Crolla tutto Disastro senza precedenti | maltempo Niscemi migliaia di sfollati

Questa mattina a Niscemi si è scatenata una calamità naturale che ha sorpreso tutti. La collina, sotto il peso delle intense piogge, ha iniziato a scivolare trascinando con sé terra e fango. Le autorità parlano di un “crollo totale” che ha costretto migliaia di persone a lasciare le case in fretta. La situazione è critica e ancora non si riesce a capire quanto durerà questa emergenza. Sul posto, soccorritori e volontari cercano di mettere in sicurezza le zone più a rischio. La paura è tanta, e le immagini di

Le parole arrivano secche, senza possibilità di interpretazione, e colpiscono come un pugno allo stomaco: “L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l’impatto è particolarmente complesso”. È così che si è presentato a Niscemi il quadro delineato da Fabio Ciciliano, una fotografia cruda di ciò che sta accadendo nel comune del Nisseno travolto da una frana che ha già stravolto la vita di centinaia di famiglie. Un’emergenza che ha costretto all’evacuazione circa 1.500 persone e che, giorno dopo giorno, mostra un volto sempre più drammatico. La situazione, come spiegato sul posto dal capo della Protezione Civile, non lascia spazio a rassicurazioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

