Crolla tutto Disastro senza precedenti | maltempo Niscemi migliaia di sfollati

Questa mattina a Niscemi si è scatenata una calamità naturale che ha sorpreso tutti. La collina, sotto il peso delle intense piogge, ha iniziato a scivolare trascinando con sé terra e fango. Le autorità parlano di un “crollo totale” che ha costretto migliaia di persone a lasciare le case in fretta. La situazione è critica e ancora non si riesce a capire quanto durerà questa emergenza. Sul posto, soccorritori e volontari cercano di mettere in sicurezza le zone più a rischio. La paura è tanta, e le immagini di

Le parole arrivano secche, senza possibilità di interpretazione, e colpiscono come un pugno allo stomaco: “L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l’impatto è particolarmente complesso”. È così che si è presentato a Niscemi il quadro delineato da Fabio Ciciliano, una fotografia cruda di ciò che sta accadendo nel comune del Nisseno travolto da una frana che ha già stravolto la vita di centinaia di famiglie. Un’emergenza che ha costretto all’evacuazione circa 1.500 persone e che, giorno dopo giorno, mostra un volto sempre più drammatico. La situazione, come spiegato sul posto dal capo della Protezione Civile, non lascia spazio a rassicurazioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Niscemi Maltempo Niscemi, "frana l'intera collina": un disastro senza precedenti La collina di Niscemi sta rapidamente crollando, rappresentando un rischio significativo per la piana di Gela. “Case distrutte e morti ovunque”. Maltempo, il ciclone fa una strage. Disastro senza precedenti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Niscemi Maltempo Argomenti discussi: Ciclone Harry, crolla la statale 195: le immagini del disastro; Maltempo provoca un disastro in Calabria: crolla parte del cimitero e decine di bare finiscono nel burrone | FOTO. Ultim'ora Italia - Situazione drammatica: "Crolla ancora tutto" - facebook.com facebook L’amore ha mille colori… e a volte nasce proprio quando tutto il resto crolla DISPONIBILE DA OGGI! Trovate in tutte le librerie e store online "A boy called rainbow", l'emozionante nuovo romanzo di Robin Knight (@authorrobinknight)! Disponibil x.com

