Homan rimpiazza Bovino a Minneapolis | cambio cosmetico di Trump?

“Bovino è bravo ma è un tipo esagerato. forse non funzionava lì”. Con queste parole in un’intervista alla Fox News Donald Trump ha spiegato la rimozione di Greg Bovino, capo della Polizia di Frontiera, dalla dirigenza delle forze di immigrazione a Minneapolis, dopo le recenti uccisioni di Renée Goodman e Alex Pretti. L’uccisione del poeta Renée Good aveva sconvolto l’America ma è stata quella dell’infermiere Pretti che ha fatto traboccare il vaso e costretto Trump a una reazione. Si tratta però di una mossa cosmetica poiché Homan, che era stato messo da parte, non rappresenta un’ideologia diversa da quella di Bovino, Stephen Miller o Kristi Noem. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La decisione della Casa Bianca di ritirare Gregory Bovino da Minneapolis segna un cambiamento nelle politiche di sicurezza e immigrazione.

In un contesto di riorganizzazione, il comandante Bovino lascia Minneapolis, mentre l'amministrazione Trump riduce la presenza federale in città, in seguito a una nuova sparatoria mortale.

