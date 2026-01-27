La decisione della Casa Bianca di ritirare Gregory Bovino da Minneapolis segna un cambiamento nelle politiche di sicurezza e immigrazione. La rimozione del comandante della polizia di frontiera evidenzia l’attenzione verso le strategie adottate dall’amministrazione Trump in questa area, con implicazioni sul controllo dei confini e sulla gestione delle operazioni di polizia in città come Minneapolis.

La Casa Bianca ha deciso di ritirare da Minneapolis il comandante della polizia di frontiera Gregory Bovino, figura chiave delle operazioni anti-immigrazione volute dall’amministrazione Trump. Al suo posto arriverà Tom Homan, definito dallo stesso presidente come il suo “zar delle frontiere”. Una mossa che segna un netto cambio di strategia dopo giorni di tensioni e polemiche. La decisione arriva sulla scia della morte di Alex Pretti, un infermiere di 33 anni ucciso sabato scorso da un agente federale durante una manifestazione. L’episodio ha scatenato proteste di massa e critiche bipartisan, costringendo Trump a rivedere l’approccio delle forze federali nella città. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump fa dietrofront, polizia di frontiera via da Minneapolis: Greg Bovino lascia la città al suo posto Tom Homan

Approfondimenti su Greg Bovino

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California.

Greg Bovino, comandante della Border Patrol, vanta un’esperienza pluriennale nelle operazioni di controllo delle frontiere, spesso caratterizzate da interventi complessi e controversi.

Ultime notizie su Greg Bovino

