Scambio Fiorentina-Bologna si avvicina la chiusura dell’operazione | CM

Fiorentina e Bologna sono prossime a concludere uno scambio di mercato, con i club in continuo contatto per definire i dettagli. L’operazione prevede lo scambio di alcuni giocatori, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze tecniche di entrambe le squadre. La conclusione dell’accordo sembra ormai vicina, e le parti stanno lavorando per finalizzare l’intesa prima della chiusura della sessione di mercato.

Fiorentina e Bologna si avvicinano alla chiusura di uno scambio di mercato con i due club che sono costantemente in contatto per provare a mettere a disposizione dei propri allenatori due pedine di loro gradimento. Scambio tra Bologna e Fiorentina in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Pronte a sfidarsi nella ventunesima giornata di campionato, fondamentale per gli obiettivi di entrambe le società, Fiorentina e Bologna si parleranno per provare a chiudere un’operazione di calciomercato. Bologna e Fiorentina al lavoro per lo scambio: si tratta. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Fiorentina e Bologna sarebbero al lavoro per chiudere lo scambio che porterebbe Giovanni Fabbian in viola e Simon Sohm in rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Fiorentina non molla Fabbian. Secondo SkySport possibile scambio col Bologna - SkySport riporta alcuni aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina e, in particolare, un possibile scambio in mezzo al campo. firenzeviola.it