Union Berlin-Mainz 05 sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Union Berlin e Mainz 05 si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30, nel sedicesimo turno di Bundesliga. In questa fase della stagione, la classifica resta molto compatta, con le squadre che si contendono punti importanti per migliorare la propria posizione. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Sedicesimo turno di Bundesliga e la classifica continua ad essere corta soprattutto nelle retrovie, solo una squadra per il momento è staccata ed è il fanalino di coda Mainz 05 opposto quest’oggi all’Union Berlin. I kopenicker con 2 vittorie consecutive hanno chiuso in bellezza l’anno solare insediandosi all’ottavo posto in classifica a +9 dalla zona retrocessione. Un campionato di ben altro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

