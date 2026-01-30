Highlander Djokovic In piedi per il più grande atleta di tutti i tempi | a 38 anni e mezzo batte Sinner in 5 set e va in finale

Djokovic, a 38 anni e mezzo, ha superato Sinner in cinque set e si è qualificato per la finale. È un risultato che ribadisce il suo ruolo di leggenda del tennis, capace di resistere al tempo e ai rivali più giovani. La partita è stata combattuta, ma alla fine il serbo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più grandi di sempre.

Highlander Djokovic. In piedi per il più grande atleta di tutti i tempi. Il serbo firma un'impresa da storia dello sport, di tutte le discipline. A 38 anni e mezzo batte Sinner in cinque set e va in finale, alla ricerca del 25esimo Slam della sua vita: sarebbe un record assoluto, lo è già ma a livello maschile. Magdalene Court lo detiene a livello femminile. La finale la giocherà contro Carlos Alcaraz. Ha giocato una partita semplicemente mostruosa. Oltre quattro ore in campo. Nel primo set sembrava che dovesse essere la solita passeggiata per l'azzurro che ha vinto 6-3 la prima partita. E invece è cominciato un altro match.

