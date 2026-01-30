Dopo il lancio di Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play di Wildlight Entertainment, la risposta dei giocatori è stata molto diversa da quello che speravano. I commenti sono pieni di critiche e insulti, qualcosa di inaspettato per gli sviluppatori. Nonostante tutto, il team non si arrende e continua a credere nel gioco, anche se il primo impatto pubblico è stato più difficile del previsto.

Highguard, sparatutto free-to-play appena pubblicato, non ha avuto l’esordio che Wildlight Entertainment si aspettava. Dopo la presentazione a sorpresa ai The Game Awards 2025, il gioco è stato travolto da una valanga di reazioni negative, in particolare sui social e su Steam. Una risposta che ha colto di sorpresa lo studio, convinto di aver sfruttato un’importante vetrina mediatica. Il trailer, mostrato nello slot finale dell’evento, avrebbe dovuto massimizzare la visibilità del progetto, con il risultato invece che è stato un backlash immediato e difficile da ignorare. Parlando con Dexerto, il creative e design director Jason McCord ha spiegato che il team era entusiasta la sera dell’annuncio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Highguard, il team non si aspettava la valanga di odio dei giocatori ma continua a credere nel gioco

Approfondimenti su Highguard Team

Bloober Team, noto per titoli come il remake di Silent Hill, ha registrato il marchio “Onyx: the Dark Grip”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Highguard Team

Argomenti discussi: Highguard Recensione: non è un disastro, ma ha grossi problemi; La descrizione di Highguard su Steam è stata modificata in maniera sospetta; Highguard prepara un primo update basato sul feedback: FOV slider e nuove opzioni grafiche in arrivo; Highguard crolla al lancio: recensioni estremamente negative e hype tradito.

Il team di Highguard non si aspettava l'odio dei giocatori: crede molto nelle qualità del giocoHighguard non ha ricevuto una buona accoglienza e gli autori sono rimasti sorpresi dalla reazione del pubblico, ma in ogni caso continua a credere in quanto l'opera può proporre. multiplayer.it

Highguard Recensione: non è un disastro, ma ha grossi problemiAbbiamo giocato a Highguard, il free to play più chiacchierato di questa prima parte del 2026: merita davvero tutte le critiche che sta ricevendo? everyeye.it

L'effetto free to play non basta: dopo meno di 3 giorni dall'uscita, Highguard su Steam ha già perso il 95% dei suoi giocatori nel momento in cui scriviamo questo post Il picco massimo giornaliero, invece, è calato di quasi l'80% dal day one - facebook.com facebook

Sicuramente da provare, mai giudicare un libro dalla copertina e lo dico io che non amo moltissimo i free-to-play! #Highguard x.com