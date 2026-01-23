F1 ecco la Ferrari SF-26 | tanto bianco sulla macchina Hamilton il primo a guidarla Live

Presentiamo la Ferrari SF-26, la vettura che segna l'inizio di un nuovo ciclo regolamentare per la Scuderia. Caratterizzata da una predominanza di bianco, rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa competitiva. La SF-26 è progettata per tornare a contendere il titolo mondiale, con Lewis Hamilton che sarà il primo a guidarla in pista. Un modello che unisce innovazione e tradizione, nel rispetto della storia Ferrari in Formula 1.

Due giri e prove di partenza per Charles che ha effettuato il battesimo della SF-26 dopo Hamilton. Il programma è completato la SF-26 si rivedrà la prossima settimana a Barcellona. I meccanici hanno cambiato configurazione della macchina e numeri. Leclerc percorrerà due giri di Fiorano e poi il programma sarà completato. Sir Lewis Hamilton al secondo anno in Ferrari, decisivo per la sua carriera: «Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti: è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla LiveLa Ferrari SF-26 rappresenta il primo modello sviluppato secondo le nuove normative regolamentari, segnando un nuovo inizio per la Scuderia.

Ferrari SF-26: Presentazione Live con Leclerc e Hamilton (Sky Sport F1)Oggi si è svolta la presentazione ufficiale della Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula 1 2026.

Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le fotoLa speranza a Maranello è che sia la monoposto del riscatto. Oggi a Fiorano la Ferrari presenta la nuova SF-26, la vettura che debutterà nel mondiale di Formula 1 2026 con il cambio di regolamento. Le ... ilfattoquotidiano.it

F1 | Ferrari SF-26, parla Leclerc: La gestione di PU ed energia sarà fondamentaleLeclerc spiega quale sarà l'aspetto più interessante delle nuove monoposto e conferma l'intenzione di riportare la Ferrari dove merita. msn.com

