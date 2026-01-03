Perché i batteri possono resistere agli antibiotici

I batteri sviluppano resistenza agli antibiotici attraverso due modalità di sopravvivenza distinte, rendendo più complesso il loro controllo. Comprendere questi meccanismi è essenziale per migliorare le strategie terapeutiche e contrastare efficacemente le infezioni resistenti. Questo approfondimento analizza le modalità di resistenza batterica e le implicazioni per la medicina moderna.

AGI - I batteri possono sopravvivere al trattamento a base di antibiotici attraverso due modalità di spegnimento diverse, che potrebbero essere utili per lo sviluppo di trattamenti più efficaci. A scoprirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati dell' Università Ebraica. Il team, guidato da Adi Rotem e Nathalie Balaban, ha combinato la modellazione matematica con diversi strumenti sperimentali ad alta risoluzione, tra cui la trascrittomica, per misurare come l'espressione genica batterica cambia sotto stress, la microcalorimetria, per tracciare i cambiamenti metabolici attraverso minuscoli segnali di calore e la microfluidica, che consente di osservare singole cellule batteriche in condizioni controllate. 🔗 Leggi su Agi.it

