Ha vinto lui Australia Open il verdetto al quinto set | pubblico gelato chi va in finale con Alcaraz

Alcaraz conquista la finale agli Australian Open, battendo in cinque set il suo avversario. Il pubblico era silenzioso, quasi incredulo, mentre il vincitore festeggiava sul campo. La partita è stata lunga e combattuta, e alla fine ha deciso un dettaglio, come spesso capita in questi match. Ora l’attesa è tutta per la sfida finale, con il giovane spagnolo pronto a puntare al titolo.

Ci sono partite che non si guardano soltanto: si attraversano. Punto dopo punto, con la sensazione che basti un dettaglio per far cambiare tutto. Alla Rod Laver Arena l’aria si è fatta pesante, il tempo si è dilatato, e ogni scambio tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sembrava scritto per lasciare il segno. Perché sì, era una semifinale degli Australian Open. Ma per intensità, colpi di scena e nervi scoperti, sembrava una finale anticipata. E quando il match ha imboccato la strada lunga, quella dei cinque set, la domanda è diventata una sola: chi regge davvero, fino in fondo? Una semifinale che sembrava non finire mai.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Carlos Alcaraz dimostra ancora una volta di essere un gigante del tennis.

Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva ... ilpost.it

DIRETTA/ Alcaraz Zverev (risultato finale 3-2): Carlos ha vinto una semifinale epica! (Australian Open 2026)Diretta Alcaraz Zverev Australian Open 2026 streaming video tv: numero 1 e 3 del ranking Atp si sfidano in semifinale, è il loro tredicesimo match. ilsussidiario.net

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com