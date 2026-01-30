Carlos Alcaraz dimostra ancora una volta di essere un gigante del tennis. Al quinto set, vince il 93,75% delle volte e anche questa volta ha avuto la meglio su Alexander Zverev in cinque set, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Lo spagnolo avanza in semifinale agli Australian Open 2026, confermando il suo momento di forma eccezionale nei match decisivi.

Carlos Alcaraz ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5 nella prima semifinale degli Australian Open 2026 di tennis: lo spagnolo prosegue così nel suo trend estremamente positivo nei match risolti al quinto set. L’iberico, infatti, in carriera, ha disputato 16 incontri che sono andati al quinto set, e ne ha vinti 15, per il 93.75% di successi, trovandosi in striscia positiva, considerando anche la vittoria odierna, da 12 match: l’unica sconfitta di Alcaraz risale ai sedicesimi degli Australian Open 2022, quando a batterlo fu Matteo Berrettini. Alcaraz ha battuto al quinto set per tre volte Sinner (quarti US Open 2022, semifinale Roland Garros 2024 e finale Roland Garros 2025), mentre questa è la seconda affermazione contro Zverev (l’altra risale alla finale del Roland Garros 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz implacabile: al quinto set ha vinto il 93,75% delle volte!

Approfondimenti su Carlos Alcaraz

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev, con Carlos che ha avuto problemi di crampi e ha perso il terzo set, scatenando le proteste del tedesco.

Al momento, Zverev si trova in vantaggio 5-4 nel quinto set e sta servendo per chiudere la partita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carlos Alcaraz

Argomenti discussi: Australian Open: implacabile Alcaraz, in semifinale trova Zverev; Corentin Moutet sfrutta il ritiro di Michael Zheng e raggiunge Carlos Alcaraz al terzo turno: gli Highlights; Caldo record a Melbourne, Sinner e Musetti si rifugiano indoor: si sogna la semifinale tutta italiana; Alcaraz non cade nella trappola di Moutet e scrive un altro pezzo di storia a Melbourne (Video) - LiveTennis.it.

Impresa di Alcaraz: lo spagnolo trema ma batte Zverev al quinto set e vola in finale agli Australian Open. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilmattino.it

Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev, tra crampi e vomitoCarlos Alcaraz è in finale agli Australian Open, lo spagnolo ha vinto una partita epica contro Zverev, superando crampi e vomito e imponendosi al quinto ... fanpage.it

NON MOLLA E VINCE CARLOS ALCARAZ Il tennista spagnolo vince al quinto set contro Zverev, dopo aver avuto anche problemi fisici e aver quasi subito la rimonta dal tedesco: raggiunge la finale, dove affronterà uno fra Sinner e Djokovic - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com