Alcaraz non si arrende mai | batte prima i crampi e poi Zverev al quinto set E' finale agli Australian Open

Carlos Alcaraz non molla mai. Dopo aver combattuto contro i crampi nel terzo set, ha trovato la forza di resistere e battere Zverev al quinto, conquistando così la finale degli Australian Open. La partita è stata lunga e piena di emozioni, ma alla fine è stato il suo carattere a fare la differenza.

Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale degli Australian Open al termine di una sfida epica contro Alexander Zverev, battuto in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo aver lottato contro i crampi che lo hanno afflitto alla fine del terzo set. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima finale nello Slam di Melbourne e diventa l’atleta più giovane a qualificarsi per le finali di tutti gli Slam da Jim Courier. Alcaraz era andato avanti di due set, poi nelle fasi finali del terzo ha avuto un principio di crampi. Il tedesco ha riaperto la sfida vincendo il terzo e il quarto ma nel frattempo il numero uno del mondo ha ritrovato una buona mobilità e nel quinto ha prevalso per 7-5, nonostante fosse sotto 5-3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

