Mosca ha schierato in Bielorussia il missile ipersonico Oreshnik, capace di raggiungere Bruxelles in pochi minuti. La mossa rafforza la cooperazione militare tra i due paesi, confermando le promesse del Cremlino di potenziare la presenza strategica nella regione. Questa decisione sottolinea la volontà di Mosca di mantenere le promesse fatte agli alleati, consolidando la propria posizione in un contesto geopolitico in evoluzione.

Mosca mantiene le promesse fatte agli amici, soprattutto se siedono a Minsk. Lo scorso anno, il Cremlino aveva anticipato che un nuovo sistema missilistico avrebbe potuto essere schierato in Bielorussia nel corso del 2025, nel quadro del rafforzamento della cooperazione militare tra i due paesi. 🔗 Leggi su Today.it

