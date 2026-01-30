Guida sotto effetto di droga la Consulta | Punibile solo se crea pericolo

La Corte costituzionale ha deciso che guidare sotto effetto di droga è punibile solo se si dimostra che si crea un pericolo. La sentenza riguarda la riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada e cambia le regole su chi viene trovato alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Ora, infatti, non si può più parlare di reato automatico, ma bisogna dimostrare che il conducente ha messo in pericolo gli altri. La decisione ha già fatto discutere tra gli esperti e le associazioni di sicurezza stradale.

È stata depositata il 28 gennaio la sentenza numero 10 del 2026 con cui la Corte costituzionale va a riformulare l'articolo articolo numero 187 del Codice della strada e, di conseguenza, l'effettiva punibilità di coloro che si mettono al volante di un veicolo dopo aver assunto droga. In seguito ai dubbi espressi da tre giudici di merito sulla legittimità della stessa (in particolare i timori erano legati alla possibilità di sanzionare chiunque avesse assunto una sostanza, anche in un periodo precedente a un controllo stradale, senza nessuna incidenza sulla sicurezza stradale), la Consulta ha deciso di ridisegnarne i parametri, indicando come punibile solamente chi crea una situazione di pericolo alla circolazione.

