Guida sotto effetto di droga punibile solo se c’è pericolo | la decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ha stabilito che chi guida sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che ha creato un reale pericolo sulla strada. La decisione cambia le regole, rendendo più difficile sanzionare chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, a meno che non si evidenzi un concreto rischio per gli altri.
La Corte Costituzionale si è pronunciata per chi guida sotto l' effetto di droga: il conducente del mezzo potrà essere punito soltanto se crea un reale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. La nuova formulazione. In pratica, secondo l 'articolo 187 del Codice della Strada che ha subito una stretta nel 2024, guidare un mezzo di trasporto (auto o moto) non viene considerato illegittimo per la nuova interpretazione che gli si deve dare: può essere punito soltanto chi, al volante, dopo aver assunto sostante stupefacenti crea pericolo al prossimo, ovvero alla sicurezza della strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ?ha stabilito la Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha deciso che chi guida sotto effetto di droga può essere punito solo se crea un pericolo.
Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: “Punibile solo se si crea pericolo”
La Consulta ha confermato che la nuova versione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, purché si interpreti correttamente.
Guida sotto effetto di droga (anche il giorno dopo): «Va punito solo se crea pericolo». Cosa dice la sentenza della ConsultaL'articolo 187 del Codice della strada, dopo l'ultima modifica, puniva chiunque si fosse messo alla guida dopo l'assunzione di droga. Senza però specificare tempi e condizioni ... open.online
Guida dopo avere assunto droga, 'punibile solo se crea pericolo'(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga operata nel 2024 dall'articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purchè venga interpretata nel senso che possa esser ... corrieredellosport.it
La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga operata nel 2024 dall'articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l'assunzione di stupefacenti, in condizio - facebook.com facebook
