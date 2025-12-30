Sorloth alla Juve Romano e Moretto sicuri | C’è stato un tentativo! E viene smentita quest’altra pista di mercato

Secondo fonti italiane, tra cui Romano e Moretto, ci sarebbe stato un tentativo della Juventus di acquisire Sorloth. Tuttavia, alcune voci di mercato sono state smentite, chiarendo che non ci sono avanzamenti concreti su altre piste per l’attacco. La situazione rimane in evoluzione, mentre la società valuta le opzioni più adeguate per rinforzare il reparto offensivo.

per l’attacco. Nonostante le indiscrezioni circolate recentemente, il profilo di Gonzalo Garcia non sembra rientrare nei piani concreti della Juventus per la sessione invernale. Verifiche condotte da esperti di mercato come Fabrizio Romano e Matteo Moretto delineano uno scenario differente: il club bianconero è orientato verso la ricerca di un’ala che possa agire da vice Yildiz, piuttosto che su un centravanti con le caratteristiche dello spagnolo. Il muro del Real Madrid per Gonzalo Garcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorloth alla Juve, Romano e Moretto sicuri: «C’è stato un tentativo!». E viene smentita quest’altra pista di mercato Leggi anche: Mercato Napoli, la trattativa tramonta: arriva la smentita di Fabrizio Romano Leggi anche: Mercato Juve, possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia: dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica. Il nome Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Moretto: "Spalletti vorrebbe Frattesi alla Juve, i bianconeri studiano le formule per il colpo" - Intervenuto sul canale "Youtube" di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sull'interesse della Juventus nei confronti di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della ... tuttojuve.com

Moretto: “La Juventus segue con attenzione il profilo di Senesi” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse della Juventus per Marcos Senesi: "Sta puntando, sta lavorando per rinforzare la difesa ed è a ... msn.com

Juve, Moretto: 'Tudor in questo momento resta sotto esame' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come i massimi dirigenti del club bianconero avrebbero messo sotto esame Igor Tudor. it.blastingnews.com

Calciomercato Roma Anche la Juventus pensa a Raspadori LA STAMPA L'inizio della sessione invernale di calciomercato si avvicina e tra le società più attive c'è sicuramente la Roma. Il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare le richieste di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.