Federico Chiesa potrebbe tornare alla Juventus nel mercato invernale, con l’obiettivo di assumere il ruolo di vice Yildiz. Dopo aver lasciato il club, l’esterno italiano potrebbe riaccendere la sua carriera con i bianconeri, offrendo una valida alternativa in rosa. Spalletti aveva definito Chiesa “il Sinner del calcio”, sottolineando le sue qualità tecniche e atletiche. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un ritorno importante per il giocatore e il club.

Federico Chiesa potrebbe far ritorno in Italia in questo mercato invernale. In particolare, la Juventus pare sia interessata al ritorno dell’ex bianconero come vice di Kenan Yildiz. Chiesa torna alla Juventus? Le opzioni possibili. Come riportato da Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport: La Juventus cerca un vice Yildiz e la grande suggestione è il ritorno in bianconero di Federico Chiesa. L’esterno azzurro, ora al Liverpool, ha vissuto quattro stagioni a Torino e nell’estate 2025 è stato ceduto al Liverpool perché non rientrava nei piani di Thiago Motta. Si tratterebbe di un’operazione in prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chiesa potrebbe tornare alla Juve in prestito come vice Yildiz, Spalletti lo definì "il Sinner del calcio"

