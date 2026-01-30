Alfonso Signorini aveva già scelto il cast dei concorrenti per il prossimo Grande Fratello Vip e lo aveva consegnato a Pier Silvio Berlusconi mesi fa. Ora si attende di sapere se Ilary Blasi seguirà le stesse linee guida e confermerà le idee del conduttore. La decisione sembra vicina, ma ancora nulla di ufficiale.

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip: ecco quali erano le idee e i concorrenti scelti da Signorini, verranno confermati?

