A metà marzo, il Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida del programma. L’annuncio arriva direttamente da Mediaset, che conferma la ripresa del reality dopo qualche tempo di pausa. La conduttrice romana riprenderà il suo ruolo, e i fan già si preparano a seguire le nuove puntate.

Intorno alla metà di marzo il Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. L’annuncio arriva da Mediaset, che anticipa una nuova edizione rivista nel formato e nella durata. «La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva», comunica l’azienda, precisando che il programma andrà in onda «per un ciclo di sei settimane». Il progetto, fa sapere Cologno Monzese, «sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’annuncio Mediaset: “Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi a metà marzo”

