A Napoli negli anni ’70, i personaggi di Angelo 'a Sirena e 'o Paisano rendono vivo il mondo di Gomorra, anche nel prequel. In un’intervista, Francesco Pellegrino e Flavio Furno raccontano come hanno cercato di ricreare quella realtà, dando volto e anima a due figure che rappresentano quella Napoli dura e vera.

A tener viva la Napoli anni '70 del prequel di Gomorra ci sono anche due splendidi personaggi come Angelo 'a Sirena e 'o Paisano. Ne abbiamo parlato con i loro interpreti, Francesco Pellegrino e Flavio Furno. Sin da subito, ci ha appassionati Gomorra - Le origini, perché il diverso approccio, la via differente, del prequel ci ha mostrato come sia possibile riprendere una realtà narrativa consolidata come la serie Sky è stata ed è ancora senza dover necessariamente ripercorrerne in tutto e per tutti presupposti e approccio. Marco D'Amore ha fatto valere la sua conoscenza e visione di quel mondo nel costruire il cammino di questa prima stagione e farci incontrare le versioni giovani di Pietro e Imma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gomorra - Le origini e la consapevolezza dei personaggi: l’intervista a Francesco Pellegrino e Flavio Furno

Approfondimenti su Gomorra Le Origini

Francesco Pellegrino è l’attore che interpreta Angelo “A Sirena” in Gomorra – Le Origini.

Raffaele Cutolo, figura storica della criminalità organizzata italiana, è stato interpretato in modo differente in due produzioni televisive.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gomorra Le Origini

Argomenti discussi: Gomorra - Le origini, stasera il quinto episodio su Sky. Anticipazioni; C’era una volta a Secondigliano: l’epica delle origini di Gomorra e la Storia che diventa destino; Gomorra – Le Origini convince sempre di più: gli ascolti sono in crescita e per permanenza supera anche M - Il figlio del secolo; Gomorra – Le origini, la trama del quinto episodio.

Gomorra – Le origini, anticipazioni del quinto episodio: Secondigliano è vinta e spunta la madre di PietroNel quinto episodio di Gomorra – Le origini, Pietro e Imma fanno i conti con una notte che li ha cambiati per sempre, mentre Angelo assapora il potere e ... alfemminile.com

Gomorra - Le origini, le anticipazioni del quinto episodio della serieRivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di GOMORRA – LE ORIGINI, ... msn.com

Dalla Calabria ai confini del mondo Francesco Pellegrino, ingegnere calabrese, è tra le figure chiave delle missioni italiane in Antartide, uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Coordina attività complesse, lavora in condizioni ambientali estreme e co - facebook.com facebook