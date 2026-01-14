Il personaggio di Raffaele Cutolo da Il Camorrista con Ben Gazzara a Gomorra le Origini con Flavio Furno
Raffaele Cutolo, figura storica della criminalità organizzata italiana, è stato interpretato in modo differente in due produzioni televisive. In
Flavio Furno e Ben Gazzara hanno interpretato un personaggio ispirato al superboss Raffaele Cutolo; la caratterizzazione è, però, completamente diversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
