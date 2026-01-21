Chi è Francesco Pellegrino Angelo A Sirena in Gomorra – Le Origini | età carriera e Instagram

Francesco Pellegrino è l’attore che interpreta Angelo “A Sirena” in Gomorra – Le Origini. Nato in Italia, ha maturato una consolidata carriera nel cinema e in televisione. Conosciuto anche sui social, tra cui Instagram, Pellegrino condivide aspetti della sua vita professionale e personale. Questo articolo ne approfondisce l’età, la carriera e altri dettagli sulla sua vita, offrendo un quadro completo del suo percorso artistico e personale.

Chi è Francesco Pellegrino, l'attore che interpreta Angelo 'A Sirena in Gomorra – Le Origini. Età, carriera, vita privata e Instagram del giovane talento italiano Il suo volto è tra quelli che non passano inosservati in Gomorra – Le Origini, dove interpreta Angelo 'A Sirena, personaggio magnetico e carismatico, capace di imporsi senza alzare la voce. Un ruolo che segna un nuovo passaggio nella carriera di un attore giovane, ma già attraversato da esperienze dense e significative.

Francesco Pellegrino: Vi mostro il lato umano di Angelo A’ SirenaL'attore che interpreta il mentore del giovane Pietro Savastano nella nuova serie Sky si racconta a Style: Il caso non esiste, preferisco parlare di destino ... style.corriere.it

Gomorra Le Origini. Chi è Angelo 'a Sirena, l'idolo criminale di Pietro SavastanoFrancesco Pellegrino recita nei panni di Angelo ‘a Sirena, malavitoso che lavora per il clan dei Villa. Lui gestisce una bisca ma è un ruolo ... internapoli.it

Audace, carismatico, il vero re di Secondigliano. Francesco Pellegrino è Angelo ‘A Sirena in #GomorraLeOrigini | ogni venerdì alle 21:15 in esclusiva su Sky. x.com

