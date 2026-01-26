L'Iran ha dichiarato di possedere capacità difensive avanzate e di essere più preparato rispetto al passato. Durante una conferenza stampa a Teheran, il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha sottolineato la forza delle difese iraniane, inviando un messaggio agli Stati Uniti sulla propria capacità di risposta. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi e delle questioni di sicurezza nella regione.

“Possediamo straordinarie capacità difensive, siamo molto più preparati rispetto al passato”, è il messaggio lanciato agli Stati Uniti dal portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran Esmail Baghaei durante una conferenza stampa a Teheran. “È nostro dovere e nostra responsabilità difendere l’orgoglio, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iran – ha proseguito Baghaei – I Paesi della regione sanno bene che qualsiasi violazione della sicurezza nella regione non riguarderà solo l’Iran. L’insicurezza è contagiosa”. La tensione tra Teheran e Washington rimane alta sulla scia della sanguinosa repressione delle proteste iniziate il 28 dicembre, con Donald Trump ha ripetutamente messo in guardia l’Iran su un possibile intervento militare statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Iran avverte gli Stati Uniti: "Possediamo straordinarie capacità difensive"

