Gli ex forzisti ripartono da Rete per Lecco | nasce il gruppo civico moderato di centrodestra
Ex forzisti e altri cittadini si rimettono in moto e creano un nuovo gruppo civico di centrodestra a Lecco. Dopo aver lasciato Forza Italia, alcuni hanno deciso di tornare in campo con un progetto che punta a rappresentare le esigenze della città e dei suoi abitanti, senza troppi giri di parole. La volontà è quella di ascoltare i cittadini e portare avanti proposte concrete per il futuro di Lecco.
Angela Fortino presenta il nuovo gruppo: "Dopo una delusione in un partito, scegliamo la libertà di un civico per essere più vicini ai cittadini. Mettiamo al centro vivibilità e sussidiarietà, non i simboli. Lecco necessita di una urgente svolta di governance" Mantenendo saldi i principi, i valori e una chiara collocazione culturale nell'area moderata del centrodestra, e senza alcun interesse per cambi di casacca e partito che avrebbero anche potuto portarci vantaggi personali, abbiamo scelto in modo consapevole e responsabile di costituirci in gruppo civico. Una scelta significativa, che nasce dalla volontà di mettere al centro non un simbolo – che, non sempre, sui territori, riesce a declinare la propria essenza – ma la libertà di ascoltare, dialogare e interagire in modo serio e disinteressato con il popolo lecchese.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Rete Lecco
Appello per Lecco torna associazione, nasce il gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco"
Appello per Lecco torna alle sue radici, dando vita al nuovo gruppo consiliare
“Calenda? Nel centrodestra starebbe bene. Dipende da lui”. Parlano i forzisti Nevi e Cattaneo
Nei commenti dei rappresentanti di Forza Italia, Nevi e Cattaneo, si evidenzia una possibile collocazione di Carlo Calenda nel centrodestra.
Ultime notizie su Rete Lecco
Gli ex forzisti ripartono da Rete per Lecco: nasce il gruppo civico moderato di centrodestraAngela Fortino presenta il nuovo gruppo: Dopo una delusione in un partito, scegliamo la libertà di un civico per essere più vicini ai cittadini. Mettiamo al centro vivibilità e sussidiarietà, non i s ... leccotoday.it
*L'arrogante pretesa di chi vuole dettare le regole del gioco e i tempi della politica.* Non ci vuole una grande sagacia per capire che il riferimento a "giullari, nani e ballerine" non era rivolto a chi si impegna generosamente nella politica e nell'amministrazione - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.