Gli ex forzisti ripartono da Rete per Lecco | nasce il gruppo civico moderato di centrodestra

Ex forzisti e altri cittadini si rimettono in moto e creano un nuovo gruppo civico di centrodestra a Lecco. Dopo aver lasciato Forza Italia, alcuni hanno deciso di tornare in campo con un progetto che punta a rappresentare le esigenze della città e dei suoi abitanti, senza troppi giri di parole. La volontà è quella di ascoltare i cittadini e portare avanti proposte concrete per il futuro di Lecco.

Angela Fortino presenta il nuovo gruppo: "Dopo una delusione in un partito, scegliamo la libertà di un civico per essere più vicini ai cittadini. Mettiamo al centro vivibilità e sussidiarietà, non i simboli. Lecco necessita di una urgente svolta di governance" Mantenendo saldi i principi, i valori e una chiara collocazione culturale nell'area moderata del centrodestra, e senza alcun interesse per cambi di casacca e partito che avrebbero anche potuto portarci vantaggi personali, abbiamo scelto in modo consapevole e responsabile di costituirci in gruppo civico. Una scelta significativa, che nasce dalla volontà di mettere al centro non un simbolo – che, non sempre, sui territori, riesce a declinare la propria essenza – ma la libertà di ascoltare, dialogare e interagire in modo serio e disinteressato con il popolo lecchese.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Appello per Lecco torna alle sue radici, dando vita al nuovo gruppo consiliare

Nei commenti dei rappresentanti di Forza Italia, Nevi e Cattaneo, si evidenzia una possibile collocazione di Carlo Calenda nel centrodestra.

