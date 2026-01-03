Calenda? Nel centrodestra starebbe bene Dipende da lui Parlano i forzisti Nevi e Cattaneo

Nei commenti dei rappresentanti di Forza Italia, Nevi e Cattaneo, si evidenzia una possibile collocazione di Carlo Calenda nel centrodestra. Entrambi sottolineano un’idea di compatibilità valoriale e programmatica, suggerendo che la sua eventuale presenza nel movimento potrebbe essere valutata positivamente, ma lasciando spazio a interpretazioni sulla base di scelte personali e di contesto politico.

Il Fratello Calenda e le “prede” nel centrodestra. Smottamenti - La maggioranza corteggia ancora il leader di Azione, che ricambia e aggiunge al curriculum la lite con Formigli. ilfoglio.it

Il post su Facebook di Carlo Calenda - E ora anche di Azione: pensare di tenere il centro sociale «dentro un meccanismo democratico» è un’idea sbagliata – ... lastampa.it

Radio Cusano Campus. . “Renzi nel Campo largo e Calenda nel Centrodestra È la politica delle poltrone” Nel corso di Controinformazione, Danilo Toninelli ha commentato la possibilità che Matteo Renzi entri in maggioranza nel comune di Roma e che Carl - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.