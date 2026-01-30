Gli auguri di Mattarella al Foglio

Il presidente Sergio Mattarella ha scritto una lettera al Foglio, parlando delle sfide che le tecnologie portano alle democrazie. Ricorda come i cambiamenti rapidi, la concentrazione dei media e l’intelligenza artificiale mettono a rischio l’informazione libera. Mattarella evidenzia anche il problema delle fake news, che si diffondono facilmente e minacciano il dibattito pubblico.

«I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento su Il Foglio in occasione dei trent'anni del quotidiano. «Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale», dice il presidente della Repubblica.

