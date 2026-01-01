Papa Leone XIV | Ricambio gli auguri di buon anno al Presidente Mattarella

Il Papa Leone XIV ha espresso i suoi auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante l'Angelus del primo gennaio 2026. In un messaggio di riconoscenza, il Papa ha condiviso gli auguri ufficiali, sottolineando il valore della collaborazione e del dialogo tra le istituzioni. Questa cerimonia rappresenta un momento di spirito istituzionale e di riflessione per il nuovo anno.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Con viva riconoscenza ricambio gli auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

