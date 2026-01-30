Gli artigiani insegnano il mestiere nelle aule scolastiche

Gli studenti dell’istituto tecnico Vendramin-Corner avranno presto l’opportunità di imparare da artigiani veneziani. Dieci maestri di settori come l’impiantistica e la logistica terranno lezioni in aula, portando il mestiere direttamente nelle scuole. Un modo diverso per avvicinare i giovani a professioni pratiche e concrete.

Il progetto parte al Vendramin-Corner di Venezia in collaborazione con Confartigianato. Focus su impiantistica e logistica Gli studenti dell'istituto tecnico professionale Vendramin-Corner avranno l'occasione di partecipare a un ciclo di lezioni tenute da professori inusuali: una decina di storici artigiani veneziani che operano nei settori dell'impiantistica e della logistica. È il progetto "artigiani in classe", a cura di Confartigianato Venezia: un'iniziativa «per divulgare e far capire ai giovani la preziosità del sapere artigiano», spiega Matteo Masat, direttore dell'ente.

