Furti nelle case e negli hotel trovati gli strumenti del mestiere dei ladri

È finita nel migliore dei modi l’operazione che ha visto i carabinieri di Bressanone e Ortisei unire le forze contro i furti nelle abitazioni e nelle strutture ricettive della Val Gardena. Punto d’approdo finale dell’indagine Ponte Gardena, dove sono stati controllati e denunciati a piede libero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

Ecco il ladro filmato all'interno di una delle case svaligiate a Santa Maria Imbaro, il 4 novembre scorso. Lo riconosci? Contatta le forze dell'ordine. #furti #ladro #polizia - facebook.com Vai su Facebook

Furti in appartamento e negli alberghi, presa una banda di "ladri professionisti": sequestrati vari strumenti da scasso e 2 radioline "anti-intercettazione" - Tre uomini che agivano con modalità sofisticate, da veri "professionisti del crimine", sono stati denunciati in questi giorni dai carabinieri di Bressanone. Come scrive ildolomiti.it

Ladri in casa, due furti a segno e uno tentato: «Ce li siamo trovati in camera» - Il quartiere San Lorenzo di Abano, a due passi dal Duomo della città termale, è stato l'obiettivo mercoledì sera (29 ottobre) di una serie ... Segnala ilgazzettino.it

Maxi furto nella villa di Ortenzi: “Sono tornato a casa e li ho trovati in casa” - Fermo, 12 giugno 2025 – Quando è rientrato a casa in pieno giorno, tutto poteva immaginare tranne di trovarsi di fronte a due ladri con il volto scoperto che, indisturbati, stavano svaligiando la sua ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it