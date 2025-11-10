Furti nelle case e negli hotel trovati gli strumenti del mestiere dei ladri

Trentotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita nel migliore dei modi l’operazione che ha visto i carabinieri di Bressanone e Ortisei unire le forze contro i furti nelle abitazioni e nelle strutture ricettive della Val Gardena. Punto d’approdo finale dell’indagine Ponte Gardena, dove sono stati controllati e denunciati a piede libero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

furti case hotel trovatiFurti in appartamento e negli alberghi, presa una banda di "ladri professionisti": sequestrati vari strumenti da scasso e 2 radioline "anti-intercettazione" - Tre uomini che agivano con modalità sofisticate, da veri "professionisti del crimine", sono stati denunciati in questi giorni dai carabinieri di Bressanone. Come scrive ildolomiti.it

furti case hotel trovatiLadri in casa, due furti a segno e uno tentato: «Ce li siamo trovati in camera» - Il quartiere San Lorenzo di Abano, a due passi dal Duomo della città termale, è stato l'obiettivo mercoledì sera (29 ottobre) di una serie ... Segnala ilgazzettino.it

Maxi furto nella villa di Ortenzi: “Sono tornato a casa e li ho trovati in casa” - Fermo, 12 giugno 2025 – Quando è rientrato a casa in pieno giorno, tutto poteva immaginare tranne di trovarsi di fronte a due ladri con il volto scoperto che, indisturbati, stavano svaligiando la sua ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Case Hotel Trovati