Valditara | Porteremo gli artigiani nelle scuole
Alla trentesima edizione dell’ Artigiano in Fiera, in corso fino al 14 dicembre a Rho Fiera Milano, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato gli spazi espositivi soffermandosi su un nodo cruciale: come far dialogare il sapere artigiano con le nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
