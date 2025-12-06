L’invito del Cardinale Pizzaballa | È ora di tornare in Terra Santa il pellegrinaggio è sicuro

Ecodibergamo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Prima la pandemia, poi la guerra, i luoghi sacri sono ancora in gran parte vuoti e la comunità locale ne soffre. Il Patriarca di Gerusalemme: «Tanta solidarietà, ma adesso ci serve vicinanza concreta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L'invito del Cardinale Pizzaballa: «È ora di tornare in Terra Santa, il pellegrinaggio è sicuro»

