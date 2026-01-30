La Corte costituzionale ha deciso di riaprire il processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Dopo anni di stop e battaglie legali, ha accolto il ricorso delle difese e rimosso un ostacolo che aveva fermato il procedimento. Ora si può riprendere il dibattimento, portando avanti la ricerca di verità sulla morte del ricercatore italiano.

La Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza storica che interessa direttamente il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, confermando il diritto delle difese ma rimuovendo un ostacolo procedurale che aveva bloccato il dibattimento. La decisione riguarda una norma del codice di procedura penale che, nella particolare ipotesi di giudizio in assenza introdotta per gli imputati egiziani, non prevedeva la copertura economica per il consulente tecnico di parte nominato dai difensori d’ufficio. Secondo la Consulta, questa lacuna violava l’ articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto alla difesa, sancendo così l’ incostituzionalità della norma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giulio Regeni, la Corte Costituzionale accoglie il ricorso delle difese: “Ora il processo può riprendere”

La Corte Costituzionale ha deciso di riaprire il processo sul caso Regeni.

La Corte costituzionale ha deciso di accogliere il ricorso dei difensori degli imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni.

