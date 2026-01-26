Le Letterine se l' è passate tutte | Corona attacca Gerry Scotti

Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola. La vicenda, ancora tutta da approfondire, ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo dello spettacolo. In questo contesto, si evidenzia l'importanza di verificare le fonti e di mantenere un approccio critico verso le notizie che circolano sui social e sui media.

Fabrizio Corona lancia nuove accuse contro Gerry Scotti, insinuando presunti rapporti intimi con le Letterine di Passaparola. Il gossip scatena commenti e polemiche sui social. Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse che scuotono il mondo della televisione italiana. Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, l'ex fotografo ha spostato il mirino su un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti. Accanto a lui anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica lancia insinuazioni sui social, scatenando un acceso dibattito. Il Tribunale di Milano blocca Falsissimo Fabrizio Corona in mattinata ha ricevuto una brutta notizia: il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, disponendo il blocco immediato di tutti i contenuti diffamatori pubblicati dall'ex fotografo. Gerry Scotti costretto a limitare i commenti su Instagram: investito dalle critiche dopo le illazioni di Corona. Gerry Scotti ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram in risposta alle numerose critiche e alle accuse provenienti da Fabrizio Corona. Signorini-Corona, Antonio Zequila annuncia: "Usciranno risvolti inaspettati, ho sentito Gerry Scotti". Antonio Zequila ha annunciato che emergeranno sviluppi inaspettati riguardo il caso Signorini-Corona, affermando di aver sentito Gerry Scotti.

