Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove. La polemica si infittisce e suscita discussioni sui social, mettendo in evidenza le tensioni tra i protagonisti della televisione italiana.

Fabrizio Corona torna al centro dell'attenzione mediatica con nuove accuse che questa volta colpiscono Gerry Scotti, uno dei volti più noti e longevi della televisione italiana. Le dichiarazioni dell'ex fotografo, rilanciate anche sui social, hanno immediatamente acceso il dibattito online, tra indignazione, scetticismo e richieste di chiarimenti. Dopo aver dedicato due puntate del suo podcast Falsissimo ad Alfonso Signorini, Corona ha spostato l'attenzione su un altro personaggio simbolo di Mediaset.

© Lawebstar.it - “Le Letterine se l’è passate tutte”: Fabrizio Corona attacca Gerry Scotti

Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola.

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

“LE LETTERINE TUTTE”: CORONA DEMOLISCE GERRY SCOTTI | ORA TOCCA A MARIA DE FILIPPI!

