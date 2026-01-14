Shakespeare e la canzone italiana | il weekend al Teatro Tor Bella Monaca

Un weekend al Teatro Tor Bella Monaca offre un’ampia selezione di spettacoli, dalla rappresentazione delle opere di Shakespeare alla commedia moderna, fino alla storia della musica italiana. Una proposta culturale diversificata pensata per appassionati di teatro e musica, in un contesto accogliente e ricco di stimoli. Un’occasione per approfondire le diverse sfaccettature del teatro e della musica, in un ambiente dedicato alla cultura e alla tradizione italiana.

Cosa: Una programmazione variegata che spazia dalle opere di Shakespeare alla commedia contemporanea e alla storia della musica italiana.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 15 al 18 gennaio.. Perché: Un’occasione per vivere il teatro in tutte le sue forme, dalla risata dissacrante all’analisi profonda dei rapporti di coppia.. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma un presidio culturale fondamentale per la Capitale, offrendo per il weekend dal 15 al 18 gennaio un cartellone capace di intercettare gusti ed emozioni differenti. La programmazione si apre con un omaggio funambolico al più grande drammaturgo di tutti i tempi, William Shakespeare, per poi virare verso una riflessione agrodolce sulla vita coniugale e concludersi con un viaggio nostalgico e tecnologico nelle note che hanno fatto la storia della nostra musica. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Shakespeare e la canzone italiana: il weekend al Teatro Tor Bella Monaca Leggi anche: "Tutto Shakespeare in 90 minuti" al Teatro Tor Bella Monaca Leggi anche: Il Teatro Tor Bella Monaca illumina l’inizio del 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "La canzone del salice" - performance drama tratta dai sentimenti dell'Otello di Shakespeare facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.