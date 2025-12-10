Cosimo i e vasari l' idea di Toscana in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma
In scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, lo spettacolo
Procede con successo la tournée dello spettacolo COSIMO I E VASARI, L’IDEA DI TOSCANAIl progetto nasce lo scorso anno per il Comune di Pieve Santo Stefano (Ar) nell’ambito del bando per le celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari con il contributo della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“L’arte non insegna niente, tranne il senso della vita”. Il Corridoio Vasariano, che collega Palazzo Vecchio, sede del governo, e Palazzo Pitti, la dimora medicea, venne costruito per volere di Cosimo De’ Medici, su progetto dell’architetto Giorgio Vasari, nel 15 Vai su Facebook
Cosimo I e Vasari, due sul palco. L’amicizia che segnò un’epoca. Tra dialoghi, poesia e storia - Cosimo I de’ Medici, il secondo e ultimo duca dal 1537 al 1569, e poi primo Granduca di Toscana fino alla sua morte nel 1574, ebbe un rapporto speciale con Giorgio Vasari, che non fu solo pittore, ... Come scrive lanazione.it
