Girelli | Record presenze con la Juventus Women? Mi immaginavo una lunga storia d’amore e spero possa continuare – VIDEO

La calciatrice Girelli sogna ancora di restare a lungo con la Juventus Women. Dopo aver stabilito il record di presenze, dice di aver immaginato una lunga storia d’amore con la squadra e spera che possa continuare. La sua carriera continua a essere sotto i riflettori, mentre i tifosi aspettano di vedere cosa riserverà il futuro.

di Mauro Munno Girelli: «Record. presenze con la Juventus Women? Mi immaginavo una lunga storia d’amore e spero possa continuare». Le parole. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Cristiana Girelli, centravanti della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo gol e vittoria con il Napoli valsi le semifinali di Coppa Italia. La numero 10 ha raggiunto Arianna Caruso come giocatrice più presente nella storia bianconera (237 apparizioni). RECORD DI PRESENZE – «È un’emozione grandissima, come fosse il primo giorno. Essere nella storia di questo club mi rende allo stesso tempo molto orgogliosa e allo stesso tempo molto responsabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus Women festeggia un’altra grande giornata grazie a Cristiana Girelli.

La Juventus Women batte il Napoli 1-0 grazie a un gol di Girelli, che conquista anche un record di presenze.

