Juventus Women Girelli da record | eguagliate le presenze di Caruso in bianconero e festa grande col gol al Napoli

La Juventus Women festeggia un’altra grande giornata grazie a Cristiana Girelli. La capitana ha raggiunto le stesse presenze di Caruso in maglia bianconera e ha segnato un gol decisivo contro il Napoli. La partita si è conclusa con un risultato importante, e Girelli ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento fondamentale per la squadra. I tifosi sono in festa, mentre la giocatrice si gode il momento di gloria.

Juventus Women, la Girelli ha eguagliato il record di presenze della Caruso. Un primato festeggiato con un gran gol al Napoli. Serata storica per la Juventus Women e per una delle sue stelle come Cristiana Girelli, che contro il Napoli ha firmato un nuovo primato con il club bianconero. La Girelli ha festeggiato la 237esima con la maglia della Juve (record di presenze insieme a Caruso) entrando in campo al 5? della ripresa, un traguardo che testimonia una fedeltà e una costanza di rendimento fuori dal comune, proprie solo di chi ha sposato il progetto juventino fin dagli albori. Un record che la giocatrice ha festeggiato con una rete.

