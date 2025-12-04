Formazione Export Lab Caserta | borse di studio per laureati under 30

Intraprendere una professione dedicata all’Export delle aziende orafe è l’opportunità fornita dall’ Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta in collaborazione con il Distretto Orafo Campano a tre giovani casertani under 30, laureati con padronanza della lingua inglese. Per loro, un corso di formazione all’export con focus sul settore orafo che si svolgerà presso il Tarì, e a seguire un prezioso tirocinio di 2 mesi all’estero, che si concluderà con un ulteriore stage presso una delle aziende di eccellenza di gioielleria del Distretto casertano. Lo scopo è quello di valorizzare i talenti della provincia di Caserta per inserirli nel contesto dell’export europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it