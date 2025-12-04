Formazione Export Lab Caserta | borse di studio per laureati under 30
Intraprendere una professione dedicata all’Export delle aziende orafe è l’opportunità fornita dall’ Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta in collaborazione con il Distretto Orafo Campano a tre giovani casertani under 30, laureati con padronanza della lingua inglese. Per loro, un corso di formazione all’export con focus sul settore orafo che si svolgerà presso il Tarì, e a seguire un prezioso tirocinio di 2 mesi all’estero, che si concluderà con un ulteriore stage presso una delle aziende di eccellenza di gioielleria del Distretto casertano. Lo scopo è quello di valorizzare i talenti della provincia di Caserta per inserirli nel contesto dell’export europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
ReteAgevolazioni. . La Lombardia e Unioncamere Lombardia supportano le PMI con il Piano Export. Espansione commerciale nei mercati maturi e cooperazione in quelli emergenti. Servizi specialistici, formazione, pianificazione e business matching. Bando - facebook.com Vai su Facebook
Export Lab: formazione per le imprese pugliesi - Prende il via il percorso formativo “Export Lab”, ideato dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) in collaborazione con la Regione Puglia e ... Segnala pmi.it
Maddaloni, “CFC Training Lab…” il nuovo modo di concepire la FORMAZIONE, presenta la nuova sede. - 30 la nuova sede del “CFC Training Lab” è stata ... Secondo ecodicaserta.it
La formazione all’export delle imprese italiane: l'evento dei Giovani imprenditori Confcommercio a Caserta - La formazione all’export delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Campania in collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione ... Lo riporta ilmattino.it
Corsi di formazione a Caserta - Articolo1 Soluzioni HR in collaborazione con Work Solution srl, promuove una serie di corsi di formazione gratuiti a Caserta, destinati a soggetti disoccupati che vogliono inserirsi nel mercato del ... Lo riporta pmi.it
Caserta, formazione dei lavoratori dipendenti in caso di emergenze, due corsi in Comune - CASERTA – “Anche i più recenti fatti che hanno interessato il nostro territorio richiamano ad un’attenzione continua alle emergenze. Si legge su ecodicaserta.it
Speciale formazione Ecm. Opi Napoli e Caserta lanciano l'allarme: “Necessarie più ore per la formazione nei contratti” - Nuova puntata della nostra inchiesta sull’educazione continua in medicina con la presidente dell’Opi Napoli Teresa Rea e con il presidente dell’Opi Caserta Gennaro Mona: “Necessariamente al termine di ... Scrive quotidianosanita.it