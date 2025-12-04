Formazione Export Lab Caserta | borse di studio per laureati under 30

Ildenaro.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intraprendere una  professione dedicata all’Export delle aziende orafe  è l’opportunità fornita dall’ Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta  in collaborazione con il  Distretto Orafo Campano  a tre  giovani casertani under 30, laureati  con padronanza della lingua inglese. Per loro, un  corso di formazione all’export  con focus sul settore orafo che si svolgerà  presso il Tarì,  e a seguire un prezioso  tirocinio di 2 mesi all’estero, che si concluderà con un ulteriore stage presso una delle aziende di eccellenza di gioielleria del Distretto casertano. Lo scopo è quello di  valorizzare i talenti della provincia di Caserta  per inserirli nel contesto dell’export europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Export Lab: formazione per le imprese pugliesi - Prende il via il percorso formativo “Export Lab”, ideato dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) in collaborazione con la Regione Puglia e ... Segnala pmi.it

Maddaloni, “CFC Training Lab…” il nuovo modo di concepire la FORMAZIONE, presenta la nuova sede. - 30 la nuova sede del “CFC Training Lab” è stata ... Secondo ecodicaserta.it

La formazione all’export delle imprese italiane: l'evento dei Giovani imprenditori Confcommercio a Caserta - La formazione all’export delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Campania in collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione ... Lo riporta ilmattino.it

Corsi di formazione a Caserta - Articolo1 Soluzioni HR in collaborazione con Work Solution srl, promuove una serie di corsi di formazione gratuiti a Caserta, destinati a soggetti disoccupati che vogliono inserirsi nel mercato del ... Lo riporta pmi.it

Caserta, formazione dei lavoratori dipendenti in caso di emergenze, due corsi in Comune - CASERTA – “Anche i più recenti fatti che hanno interessato il nostro territorio richiamano ad un’attenzione continua alle emergenze. Si legge su ecodicaserta.it

Speciale formazione Ecm. Opi Napoli e Caserta lanciano l'allarme: “Necessarie più ore per la formazione nei contratti” - Nuova puntata della nostra inchiesta sull’educazione continua in medicina con la presidente dell’Opi Napoli Teresa Rea e con il presidente dell’Opi Caserta Gennaro Mona: “Necessariamente al termine di ... Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Formazione Export Lab Caserta