Un ragazzo appena arrivato a Napoli si è presentato con entusiasmo. Ha detto di aver sempre sognato di vivere in questa città e ora, dopo una settimana, è deciso a crescere e costruire il suo futuro qui. Nonostante il poco tempo, sembra già avere le idee molto chiare e la determinazione di farcela.

"> Giovane è arrivato a Napoli da appena una settimana, ma ha già le idee chiare. L’esterno brasiliano ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore azzurro ai microfoni di Radio CRC, raccontando emozioni, aspettative e prime sensazioni dopo l’impatto con la nuova realtà. «Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me», ha spiegato. «Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino e ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra». L’esordio immediato ha reso tutto ancora più intenso: «Sono state ore veloci e molto emozionanti, è cambiato tutto in poco tempo, ma sono davvero felice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane si presenta a Napoli: «Un sogno che diventa realtà, qui voglio crescere»

Approfondimenti su Napoli Giovane

Rasmus Hojlund ha scelto Napoli come tappa importante nel suo percorso di crescita professionale.

Vaz si presenta alla Roma con l’obiettivo di crescere e dimostrare il suo valore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Giovane

Argomenti discussi: Fertilità maschile in calo: 1 giovane su 3 è già a rischio; Paura a Budrio, ragazzo quindicenne a scuola con un machete nello zaino; Giovane saluta Verona e si presenta in napoletano: svelato il numero di maglia; Don Bosco, oratori in festa.

Ciao guagliù, ce verimm ambress. Giovane si presenta con una frase in napoletanoIl Napoli ha aperto ufficialmente la sessione invernale di calciomercato con un acquisto dal sapore presente e futuro. Il club azzurro ha infatti annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Giovane San ... msn.com

A Cagliari Francesco Lampis presenta Otello a un pubblico giovaneIl Teatro Lirico esce dallo spazio istituzionale e si apre alla città, in particolare alle nuove generazioni. E affida a un giovane musicofilo, Francesco Lampis, 30enne cagliaritano, il compito di ... ansa.it

Dopo 9 anni la madre del giovane presenta denuncia per riaprire il caso - facebook.com facebook