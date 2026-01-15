Vaz si presenta alla Roma | Qui per crescere ho cose da dimostrare

Vaz si presenta alla Roma con l’obiettivo di crescere e dimostrare il suo valore. Le sue parole segnano un nuovo capitolo, passando da una promessa in cerca di conferme a un calciatore pronto a confrontarsi con le sfide di un ambiente esigente. In un contesto dove la pressione è parte integrante del lavoro, Vaz si propone come un elemento determinato a lasciare il segno.

Le prime parole non sono mai banali. Soprattutto quando segnano un passaggio netto, quasi simbolico, da una promessa in cerca di spazio a un attaccante che entra in un contesto dove la pressione è parte del mestiere. Robinio Vaz si presenta così alla Roma: con misura, rispetto e una consapevolezza che va oltre l’età. Non slogan, non frasi a effetto. Piuttosto un filo diretto tra passato e futuro, tra quartieri rumorosi e uno stadio che non perdona distrazioni. Un ingresso silenzioso, ma carico di significato. Per Roma, l’arrivo di Robinio Vaz non è solo un’operazione di prospettiva. È un investimento umano prima ancora che tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

